Après une double mastectomie et une chimiothérapie, elle apprend qu'elle n'a jamais eu de cancer du sein

L'hôpital a adressé ses "plus sincères excuses" à Sarah Boyle qualifiant l'erreur médicale d'"erreur humaine", et assurant que de nouveaux niveaux de vérifications avaient été mis en place au sein de l'établissement. "Une erreur de diagnostic comme celui-ci est exceptionnellement rare, et nous sommes conscients des impacts dévastateurs que cela a pu avoir pour Sarah et sa famille", a indiqué un porte-parole de l'hôpital. Avant de l'assurer : "La déclaration erronée des résultats de la biopsie était une erreur humaine, alors pour ajouter une étape de sécurité, tous les cancers invasifs seront désormais révisés par un deuxième spécialiste".





Des excuses qui ne suffisent pas à la patiente, qui compte porter plainte. Celle-ci a chargé des avocats spécialistes de négligence médicale d'enquêter sur l'affaire. "Si on ne peut rien changer à ce qu'il m'est arrivé, j'ai vraiment besoin de réponses, pour être sûre que personne d'autre ne souffre autant que moi". "Il s’agit d’un cas particulièrement choquant dans lequel une jeune mère a dû faire face à des nouvelles dévastatrices et à une période de traitements intensifs pour, au bout du compte, apprendre que c’était inutile", fait de son côté valoir l'une de ses avocates, Me Sharples.