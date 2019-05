Après l'Alabama, les anti-avortement veulent s'attaquer à la Cour suprême américaine

Cette mesure doit prendre en effet dans six mois. Et après ? Pour la droite religieuse, l’objectif est clair : faire annuler l'arrêt de la Cour suprême "Roe v. Wade", qui a légalisé l'avortement en 1973 dans tous les Etats-Unis. Pour arriver à leurs fins, ces républicains veulent profiter de la nomination par le président Trump de deux juges opposés à l'avortement, qui ont ancré le temple du droit américain dans le camp conservateur. "Mon but (...) est de faire casser Roe v. Wade et que cette décision revienne aux Etats afin que nous puissions faire nos propres lois, avec des amendements, qui règlent ces questions", a d’ailleurs affirmé l'élue républicaine de l'Alabama Terri Collins, à l'origine du texte, après son adoption.





Pour les républicains, tous les voyants sont au vert. Ils le sont d’ailleurs depuis plusieurs mois : au cours d’un débat face à la démocrate Hillary Clinton en octobre 2016, le candidat Donald trump avait évoqué l’annulation de l’arrêt de 1973 en cas de victoire. Depuis, plusieurs états ont profité du changement de présidence pour réformer leur législation en la matière : la Géorgie a adopté début mai une loi interdisant l'avortement dès que les battements du cœur du fœtus sont détectables, soit environ à la sixième semaine de grossesse. De nombreuses femmes n'ont pourtant pas encore conscience d'être enceintes, soulignent les détracteurs de ces législations dites "battement de cœur". Des textes similaires adoptés dans le Kentucky et le Mississippi ont été bloqués par des tribunaux et il est probable que la loi de Géorgie connaisse le même sort. L'Ohio, le Missouri et le Tennessee sont aussi en passe de voter des lois restrictives sur l'IVG.





Malgré les espoirs de la droite religieuse, la Cour suprême ira-t-elle dans leur sens ? Même dominée par les conservateurs, la Cour a récemment rejeté des recours de deux Etats républicains - la Louisiane et le Kansas - liés à l'IVG, un sujet très clivant dans la société américaine. Selon un sondage du Centre de recherches Pew datant de 2018, 58% des Américains estiment que l'avortement devrait être légal, contre 37% à souhaiter son interdiction.