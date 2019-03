Après l'échec du sommet avec Trump, Pyongyang soupçonné de reconstruire un site de lancement de fusées

Un regain d'activité sans doute pas dénué d'intentions. Des signes d'activités ont été détectés sur un site nord-coréen de lancement de fusées deux jours seulement après le fiasco du sommet de Hanoï. Selon le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS), basé à Washington, la "rapide reconstruction" de cette installation dans laquelle semble s'être lancé Pyongyang après l'échec de la rencontre Trump-Kim pourrait "illustrer une détermination face au rejet américain" de la demande nord-coréenne d'un allègement des sanctions qui pèsent sur le régime reclus.





"Cette installation était en sommeil depuis août 2018, ce qui indique que les activités actuelles sont délibérées et ont un but", estime le centre de recherches américain sur la base d'images satellites. Pour rappel, la rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-Un s'est conclue jeudi de façon abrupte sans que les deux hommes ne trouvent un accord sur l'épineuse question des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang.