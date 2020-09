Après l'incendie du camp de Lesbos, les migrants appellent à l'aide

Sur les bitumes ou dans les champs pour la troisième journée consécutive, des milliers de réfugiés ayant fui les incendies du camp de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, rêvent de partir pour Athènes et l'Europe. Mais les policiers empêchent les exilés

d'accéder au port. "On a passé trois nuits ici, et à chaque fois, il fait très froid. Et ce n'est pas que moi, c'est aussi très dur pour les femmes et les bébés", raconte un réfugié. Agé de quelques mois, l'un d'eux se réveille à même le sol, submergé par les larmes, après une nuit passée dehors avec seulement quelques couvertures pour se protéger du froid.

En tout, ce sont 12.000 personnes, des enfants, des familles entières, qui n'ont plus aucun abri. Certains essaient même de construire des tentes de fortune en attachant des bambous. "On ne peut pas rester à dormir là comme ça, c'est inhumain", s'insurge un autre migrant. "Qu'allons-nous devenir ? Ici, nous souffrons depuis trois jours. Nous avons soif, faim, nous ne pouvons pas aller aux toilettes ou nous doucher..." déplore cette réfugiée congolaise, allongée sur un carton en guise de

matelas. La jeune mère de deux enfants s'est collée au camion des forces anti-émeute qui bloque la route vers le port de Mytilène. "Peut-être qu'ils se décideront à nous laisser passer. Nous ne voulons plus rester ici, nous voulons juste être

en paix, avoir des conditions de vie dignes", implore-t-elle.