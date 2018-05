Après la libération de trois otages, un "sommet historique" entre Trump et Kim Jong Un

"Je suis ravi de vous informer que le secrétaire d'État Mike Pompeo est dans les airs de retour de Corée du Nord avec trois merveilleux messieurs que tout le monde a hâte de rencontrer", a-t-il tweeté, au lendemain de sa décision de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.

Deux d'entre eux, Kim Hak-Song et Kim Sang-Duk, qui travaillaient à l'Université des Sciences et de la Technologie de Pyongyang (USTP), avaient été arrêtés en 2017 sous l'accusation d'avoir commis des "actes hostiles" contre le gouvernement. Le troisième, Kim Dong-Chul, un homme d'affaires et pasteur âgé d'une soixantaine d'années, avait été condamné en avril 2016 à dix ans de travaux forcés après son arrestation pour "espionnage".