Après la reprise des discussions, le président sud-coréen envisage un sommet avec Kim Jong-un

"Des sanctions et des pressions plus fortes pourraient aggraver encore les tensions et provoquer des conflits armés accidentels. Mais heureusement, la Corée du Nord est venue dialoguer avant que les tensions ne s'aggravent encore" a ajouté le président Moon, précisant que Séoul n'envisageait pas pour l'instant d'assouplir ses mesures unilatérales contre le Nord.





En plus d'une reprise de dialogue et un possible sommet entre dirigeants, les deux camps ont aussi décidé de rétablir une liaison téléphonique militaire, afin d'améliorer la communication entre les deux nations. Celle-ci avait été coupée en février 2016.