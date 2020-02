Après le Brexit, les pêcheurs français sont déjà interdits d'arpenter les eaux britanniques

Cette décision d'exclure les bateaux français des zones de pêche de Guernesey a provoqué ce samedi l'inquiétude sur les quais normands. Et pour cause, les eaux britanniques représentent 30% du chiffre d'affaires des pêcheurs français. "Si je n'ai plus cette zone de pêche, pour moi, l'avenir est morose et noir. A mon avis, c'est la fin de mon bateau" déplore Guy Loir, marin pêcheur à Cherbourg, dans la Manche.

Au niveau européen, le rapport de force est également déséquilibré. 40% des poissons pêchés par les Européens proviennent des eaux britanniques, soit 700 millions d'euros. A titre de comparaison, les Britanniques ne pêchent que pour 154 millions d'euros dans les eaux européennes. Néanmoins, les Britanniques ont également à perdre dans cette histoire. En effet, plus de 70% de leur production est exportée sur le continent.