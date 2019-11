Après le désistement du Chili, la COP 25 déménage en Espagne

La veille, l'ONU avait annoncé "étudier les alternatives" pour l'accueil de la conférence, qui était supposée se tenir du 2 au 13 décembre et recevoir 25 000 délégués étrangers. Son annulation pure et simple était alors une des options envisagées. C'est en décembre 2018 que le Chili avait accepté d'accueillir et de présider la COP25, après le refus du Brésil et de son président climatosceptique Jair Bolsonaro, tout juste élu, de s'en charger.

La COP25 revêt cette année un enjeu majeur. Alors que les prévisions des experts médiatiques ne cessent de rehausser l'augmentation des températures (un scénario parmi les plus pessimistes envisage ainsi une hausse de 7 degrés d'ici la fin du 21e siècle par rapport aux températures pré-industrielles), il sera demandé aux Etats participants de revoir à la hausse leurs engagements pour maintenir cette hausse "nettement en-dessous de deux degrés".