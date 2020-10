Après le Mexique, le puissant ouragan Delta menace les États-Unis

L'ouragan Delta, devenu majeur mardi après-midi, a connu l'intensification du stade de dépression tropicale à ouragan de catégorie 4 la plus rapide des observations modernes, c’est-à-dire depuis 1850. Il lui a fallu seulement 36 heures pour passer de vents soufflants à 50 km/h à des rafales de plus de 250 km/h. Cette saison 2020, annoncée comme "plus active que la normale" par les météorologues américains dès le printemps dernier, continue sur sa lancée après une petite pause en deuxième quinzaine de septembre. Le nombre de phénomènes a d’ailleurs été tellement important qu’il faut désormais utiliser l’alphabet grec pour nommer ces ouragans, la liste prédéfinie il y a quelques mois et comportant 21 noms ayant déjà été épuisée…