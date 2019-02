VIDÉO - Après le nord, l'est des États-Unis se prépare à une vague de froid historique

Ce froid extrême a notamment provoqué des coupures d'eau et d'électricité, des perturbations dans les transports et de nombreux accidents de la route dans la région de Chicago. La plupart des administrations de l'Etat, des entreprises et des écoles sont restées fermées jeudi quand la poste a prolongé la suspension de sa distribution de courrier dans plusieurs Etats.





Le service météorologique national (NWS) a indiqué que les températures allaient remonter petit à petit : "Les températures vont lentement commencer à remonter à mesure que la masse d'air se réchauffe." Une bonne nouvelle relative, le ressenti restant entre -29 et -46°C dans certaines parties du Midwest, à cause du vent. "On n'en a pas encore fini, il reste 24 heures où le temps sera à des niveaux dangereux", a d'ailleurs prévenu Gretchen Whitmer, gouverneure du Michigan.