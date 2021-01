Après les géants du numérique, les entreprises américaines frappent à leur tour Trump au portefeuille

Isolé politiquement, Donald Trump pourrait aussi le devenir économiquement. Ces dernières 48 heures, après voir vu l'essentiel des grandes plateformes en ligne le bannir temporairement ou définitivement c'est au tour de nombre de grandes sociétés américaines de prendre leurs distances, et cette fois de lui couper les vivres, tant pour l'homme politique que pour l'homme d'affaires, devenu le plus encombrant des clients.

Un mouvement qui a débuté avec Shopify, la plateforme de commerce en ligne que le candidat Trump utilisait pour vendre les produits dérivés et matériels de campagne à son effigie. Des casquettes rouges MAGA et de grands drapeaux bleus désormais indisponibles... et qu'il aurait de toute façon été difficile d'acheter, la startup Stripe, un géant du paiement en ligne, ayant indiqué qu'elle ne gérerait plus les achats par carte bancaire pour le compte de Trump.

Autre attaque au portefeuille, celle qui lui coupe la manne des donations de ses fans. Lundi, Salesforce, géant de l'informatique dans le cloud, a déclaré qu'il arrêtait quelque temps le service de mailing que le Parti Républicain gérait chez eux, un service qui faisait depuis le scrutin présidentiel des appels répétés aux fonds des militants et sympathisants, une base de données de 20 millions d'adresses mail qui ne recevront plus de messages de Donald Trump comme celui-ci.