Après #MeToo, la Suède change sa définition du viol

Et des critiques, il y en a beaucoup... L'ordre des avocats et le Conseil des lois, notamment, s'interrogent sur la mise en pratique de ce texte porté par la majorité sociale-démocrate et verte. De leur côté, les membres du gouvernement estiment que cette législation envoie un signal fort. Ils ont ailleurs décidé dimanche d'allouer 120 millions de couronnes (11,5 millions d'euros) à la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles. "#MeToo a montré avec force qu'il reste beaucoup plus à faire pour lutter contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles au travail et dans le reste de la société", a expliqué la ministre de la parité, Lena Hallengren, dans un communiqué.





En effet, en Suède, la campagne #MeToo a fait l'effet d'un ouragan. Déclenchée par une succession d'accusations contre le magnat de Hollywood Harvey Weinstein, elle a bouleversé l'ensemble de la société suédoise. Et a eu pour résultat direct une hausse de 10% des plaintes pour viol par rapport à l'année précédente, dans tout le pays.