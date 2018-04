Kanye West sort un nouveau titre en soutien à Donald Trump

Dans "Ye Vs The People", titre sur lequel il collabore avec T.I., Kanye West affiche à nouveau son soutien au président américain et éreinte Barack Obama. "Je sais qu'Obama était un envoyé du ciel, mais depuis que Trump a été élu, il a prouvé qu'il pouvait être président", lance le rappeur. Le morceau devient ensuite une sorte de débat entre les deux chanteurs. "Je suis resté dans mon placard pendant un an et demi, (...) j'étais au fond du trou et maintenant je me suis trouvé", dit encore Kanye West, avant d'essuyer les reproches de T.I. qui l'accuse de cautionner la frange extrémiste des Etats-Unis.