VIDÉO - Après un an de conflit, l'Éthiopie toujours au bord de la guerre civile

Très peu d'images des violents combats qui se déroulent en Éthiopie ne circulent, mais les ONG alertent régulièrement sur des crimes contre l'humanité. Le rapport de force entre les forces gouvernementales et les factions dissidentes s'est inversé, un an après le début du conflit qui secoue ce pays de la Corne d'Afrique.

Les dissidents tigréens, venus du Nord du pays, avancent vers la capitale Addis-Abeba, au centre de l'Éthiopie. Ils en seraient aujourd'hui à moins de 200 kilomètres selon leurs déclarations, mais les communications sont coupées dans les zones de combats et l'accès des médias indépendants y est restreint, rendant difficile toute vérification de l'information. Selon la correspondante de TF1 sur place, Marie Demarque, l'ombre du conflit pèse toutefois sur la ville et le risque de guerre civile commence à se faire sentir.

Dans la capitale, la situation est de plus en plus tendue. La plupart des expatriés font désormais leur valise. "Personne ne sait ce qu'il peut se passer", confie l'un d'eux, un Français. La communauté internationale s'inquiète en effet de la récente escalade du conflit et plusieurs États, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, ont appelé leurs citoyens à quitter l'Éthiopie.

Une guerre sans image donc, malgré ces milliers de morts, ces deux millions de déplacés et ces milliers de victimes d’une terrible famine, conséquence de ce conflit presque invisible pour le reste du monde. Selon l'ONU, 9,4 millions de personnes souffrent de la faim dans trois régions éthiopiennes, dont le Tigré.