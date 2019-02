Après un entretien d'embauche "brutal", elle refuse le job et fait le buzz outre-Manche

Elle ne sentait pas capable de travailler pour un homme qui venait de lui faire subir un entretien "brutal". Une Britannique en recherche d'emploi a refusé un poste qu'elle était pourtant bien décidée à décrocher à l'origine, dénonçant les méthodes indélicates du recruteur qui, selon elle, aurait cherché par tous les moyens à la déstabiliser. La jeune femme de 22 ans a décidé de partager son expérience sur les réseaux sociaux en citant nommément l’entreprise et la personne concernées. Elle a par la même occasion rendue publique sa réponse à la direction des ressources humaines de l’entreprise qui venait, pourtant, de lui annoncer qu’elle était embauchée. Son courrier a recueilli plus de 40.000 "likes" et été partagé plus de 8000 fois.





Pendant deux heures, "il a fait de son mieux pour m’intimider, me poser des questions très personnelles, embarrassantes et affirmer son pouvoir sur une jeune femme", a ainsi témoigné cette diplômée en informatique, actuellement au chômage.