Après un "incident de morsure", Champ et Major, les chiens de Joe Biden, renvoyés de la Maison Blanche

Retour à la niche familiale. Selon plusieurs médias américains, le président Joe Biden a été contraint de renvoyer ses deux chiens, Major et Champ, dans sa résidence de Wilmington dans le Delaware après un "incident de morsure" impliquant un agent de sécurité de la Maison Blanche.

Major, 3 ans, le plus jeune des deux bergers allemands du couple présidentiel, a eu des comportements agressifs, notamment en sautant, aboyant et chargeant le personnel et des agents de sécurité de la Maison Blanche, a rapporté CNN, citant deux sources anonymes. Celles-ci ont évoqué un "incident de morsure", sans préciser s'il y avait eu un blessé. L'épisode a cependant été considéré comme suffisamment grave pour que les deux chiens, dont Champ, 13 ans, soient renvoyés chez les Biden à Wilmington. Il n'a pas été possible de savoir dans l'immédiat quand - ou si - les chiens seraient autorisés à revenir.