Arabie Saoudite : 24 juin 2018, les femmes (enfin) autorisées à conduire

Le 24 juin "sera un grand jour pour nous", confiait Aziza, 22 ans, à nos confrères de l'AFP il y a quelques jours. Si cette étudiante en psychologie se montre si enthousiaste, c'est qu'à partir de ce dimanche, les femmes sont enfin autorisées à conduire en Arabie Saoudite. Une réforme historique pour ce royaume ultraconservateur, qui met fin à une interdiction unique au monde. "On va désormais pouvoir aller seules partout - hôpital, hôtel, restaurant. Nous n'avons plus besoin d'un homme", se réjouit Hatoun ben Dakhil, étudiante en pharmacie de 21 ans. "Le temps où on devait attendre un chauffeur est révolu".





Inimaginable il y a encore un an, des auto-écoles ont vu le jour dans les grandes villes pour apprendre aux femmes la conduite des voitures et des motos. Les premiers permis ont été délivrés au début du mois. Après avoir passé un test, certaines femmes ont également pu échanger leur permis étranger contre un permis saoudien. D'ici 2020, près de trois millions de femmes pourraient se voir attribuer ce précieux sésame et commencer à conduire, selon le cabinet de consultants PricewaterhouseCoopers.