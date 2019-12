Procès Khashoggi : cinq condamnations à mort, deux des principaux suspects disculpés

Le meurtre de Jamal Khashoggi avait provoqué une indignation planétaire. Cinq Saoudiens ont été condamnés à mort dans le procès des meurtriers du journaliste saoudien, a annoncé lundi 23 décembre le procureur général d'Arabie saoudite. Trois autres prévenus se sont eux vus infliger des peines de prison ferme qui représentent 24 années au total. Deux des principaux suspects ont été disculpés. Saoud al-Qahtani, un proche conseiller du prince héritier Mohammed ben Salmane, n'a pas été poursuivi. L'ancien numéro deux du renseignement, le général Ahmed al-Assiri, a lui été acquitté, faute de preuve.

Le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien exilé aux États-Unis, avait été assassiné et démembré dans le consulat de son pays à Istanbul par un commando d'agents venus depuis Ryad. Le général Assiri était soupçonné d'avoir supervisé l'assassinat du chroniqueur du Washington Post et d'avoir été conseillé par Saoud al-Qahtani, confident du prince héritier Mohammed ben Salmane et conseiller royal. Saoud al-Qahtani a été interrogé mais n'a pas été inculpé "faute de preuves" et le général Assiri a été inculpé mais acquitté pour les mêmes raisons, selon le communiqué du procureur général.