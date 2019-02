Arabie Saoudite : craignant pour leur vie, deux jeunes sœurs réfugiées à Hong-Kong depuis six mois

Elles préparent cette fuite depuis deux ans. Rawan et Reem (ce sont des pseudos), deux sœurs saoudiennes respectivement âgées de 18 et 20 ans, ont quitté leur pays en septembre dernier. Elles viennent d'être interceptées à l'aéroport de Hong-Kong, d'où elles tentaient de prendre un avion pour l'Australie. Dans une communication récente, leur avocat Michael Vidler précise qu'elles essayaient d'échapper à des violences de la part des hommes de leur famille, sous la forme de coups et d'humiliations.





Ayant renoncé à l'Islam, elles risquent la peine de mort ou une peine de prison pour apostasie et blasphème, au cas où elles seraient forcées de retourner en Arabie Saoudite. Ce qui pourrait se produire sous peu, car la diplomatie de Hong-Kong a décidé de tolérer leur présence jusqu'au 28 février seulement. C'est la raison pour laquelle ces sœurs ont décidé de médiatiser leur situation, en créant notamment un compte Twitter sur lequel elles s'expriment sans toutefois montrer leur visage.