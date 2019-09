Arabie saoudite : des drones armés attaquent des installations pétrolières

JT 13H - En Arabie saoudite, les drones sont devenus les nouvelles armes des rebelles yéménites Houthis qui se sont mis à attaquer les installations pétrolières.

En guerre avec les rebelles yéménites, l'Arabie saoudite fait face à une nouvelle forme d'attaques. Ces derniers utilisent des drones armés pour viser des raffineries. La dernière a eu lieu dans la nuit du 13 septembre 2019. Elle a ciblé les installations pétrolières d'Abqaiq et de Khurais, les plus importantes du pays. Les autorités saoudiennes ont tenté de minimiser les conséquences de ces incendies. Mais les attaques aux drones rendent le pays vulnérable.



