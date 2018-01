Arabie Saoudite : l'accès à des matches de foot, nouvelle victoire pour les droits des femmes

Place aux femmes dans les stades. A partir du 12 janvier, elles pourront assister à des matches de football de la Ligue professionnelle. L'autorisation, accordée en octobre par le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane, concerne seulement trois stades : ceux de Ryad, Jeddah et Damman. Ils pourront accueillir des familles avec des places spéciales.





Autre secteur : le divertissement. Début décembre, Ryad a accueilli un festival de comédie amateur, un concert du compositeur grec Yanni, accompagné de vocalistes féminines, et le tout premier concert réservé aux femmes où s'est produite la chanteuse libanaise Hiba Tawaji. Objectif : faire oublier la réputation austère du royaume, malgré les réticences des milieux conservateurs. Le grand écran, lui aussi, va devenir un loisir. Le 11 décembre, les autorités ont annoncé qu'elles allaient autoriser l'ouverture de salles de cinéma à partir de début 2018. En janvier, le mufti d'Arabie Saoudite, plus haute autorité religieuse du pays, s'était pourtant insurgé contre la possible ouverture de cinémas et la tenue de concerts, estimant qu'elles seraient sources de "dépravation"…





Enfin, depuis le 26 septembre 2017, l'interdiction de conduire une voiture a été levée. Cette mesure, réclamée depuis 1990 par des militantes dont certaines ont été arrêtées pour avoir défié l'interdiction, doit entrer en vigueur à partir de juin 2018. Les Saoudiennes pourront également conduire des motos et des camions.