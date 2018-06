Arabie Saoudite : les femmes au volant mais toujours freinées par la tutelle des hommes

Les autorités mènent en effet une campagne "implacable" contre le mouvement pour les droits des femmes : au moins onze militants avaient déjà été arrêtés en mai, en majorité des femmes qui militaient pour avoir le droit de conduire et pour la fin de la tutelle masculine. Parmi ces détenus figurent, selon Human Rights Watch, Loujain al-Hathloul - détenue en 2014 pendant 73 jours après avoir tenté de traverser en voiture la frontière entre les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite - et Aziza al-Youssef, professeure retraitée de l'université Roi-Saoud à Ryad.





Preuve que le poids de la société patriarcale devrait encore peser sur les conductrices en herbe, beaucoup d'entre elles craignent d'être une proie facile pour les conservateurs. Pour limiter le risque que des femmes soient importunées sur la route, le gouvernement a pénalisé le harcèlement sexuel avec une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans et une amende maximale de 300.000 riyals (68.200 euros).