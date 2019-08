Arabie Saoudite : les femmes peuvent désormais sortir du pays sans la permission d'un homme

Ces réformes sont toutefois insuffisantes pour les détracteurs du régime, qui soulignent que le système de "gardien masculin" est encore loin d'être aboli. En outre, l'Arabie saoudite est critiquée pour son comportement en matière de droits humains, notamment pour le procès contre onze militantes s'étant élevées publiquement contre ce système. Elles sont poursuivies pour des contacts avec des médias étrangers, des diplomates et des organisations de défense des droits humains et affirment avoir été torturées et harcelées sexuellement pendant leur détention.