Arabie saoudite : arrêté alors qu'il n'avait que 13 ans, il risque la peine de mort

Et pour cause, outre avoir participé à cette contestation pacifique, l’enfant est aussi accusé d’autres torts, selon CNN. Parmi eux, celui d’avoir confectionné des cocktails Molotov, lancés ensuite sur un commissariat, ou d’avoir tiré sur un membre des forces de l’ordre... Plus absurde encore, on lui reproche de s’être rendu à l’enterrement de son frère, décédé quand il n’avait que 11 ans. Toujours selon des documents visionnés par la chaîne américaine, le cortège funéraire aurait scandé des slogans anti-gouvernementaux.