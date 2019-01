Comment une jeune Saoudienne vivant recluse en Thaïlande a évité l'extradition grâce aux réseaux sociaux

Pour l'heure, l'histoire se termine bien. Rahaf Mohammed Al-Qunun, 18 ans, ne sera finalement pas rapatriée en Arabie Saoudite, pays dont elle est originaire. Elle avait sensibilisé la communauté internationale sur son cas la semaine dernière via son compte Twitter. Une arrestation consécutive, selon elle, à la dénonciation par l'homme chargé de sa tutelle, pour avoir voyagé sans "sa permission".





Rahaf Mohammed Al-Qunun souhaitait se rendre en Australie pour obtenir un statut de réfugiée en raison, explique-t-elle, des mauvais traitements infligés par sa famille. "Ma famille est stricte et m'a enfermée dans une pièce durant six mois simplement pour m'être coupé les cheveux", a-t-elle déclaré, se disant certaine d'être emprisonnée si elle était renvoyée dans son pays. "Je suis sûre à 100% qu'ils me tueront dès ma sortie d'une prison saoudienne", a-t-elle ajouté, s'affirmant "effrayée" et "perdant l'espoir".