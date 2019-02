Arabie Saoudite : une femme nommée pour la première fois ambassadrice aux Etats-Unis

Dans le même temps, son pays fait face à de nombreuses critiques de défenseurs des droits humains en raison de la détention jugée arbitraire d'une dizaine d'activistes des droits des femmes et d'accusation de mauvais traitements et de tortures qu'elles auraient subis. Deux jeunes femmes sont actuellement réfugiées à Hong-Kong : elles ont fui la violences des hommes de leur famille et risquent la peine de mort si elles retournent dans leur pays, pour apostasie et blasphème.





Par ailleurs, cette nomination intervient alors que les relations entre les deux alliés ont été mises à mal ces derniers mois par l'affaire Khashoggi, journaliste saoudien tué en Turquie. L'affaire embarrasse l'administration américaine de Donald Trump, soucieuse de préserver son alliance stratégique avec le royaume. Le Sénat américain a de son côté jugé que Mohammed ben Salmane, alias "MBS", était "responsable" du meurtre de Khashoggi, qui collaborait notamment avec le Washington Post. L'Arabie saoudite a quant à elle toujours nié l'implication de son prince héritier, mettant en cause des responsables moins haut placés, présentés comme des éléments "incontrôlés" et actuellement devant la justice saoudienne.