Archie, le royal baby : un business mondial

La naissance du bébé royal est sans doute la plus médiatique de cette année 2019. Sa première apparition a été photographiée par le monde entier. Au Royaume-Uni, plus de 43 000 objets liés à la famille royale ont été vendus en un mois, contre 12 000 les mois précédents. Une marque internationale qui engrange plusieurs centaines de millions d'euros chaque année, en produits dérivés.



