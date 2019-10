Argentine : Le candidat péroniste Alberto Fernandez remporte l'élection présidentielle dès le premier tour

ARGENTINE - Le candidat de centre-gauche Alberto Fernandez a remporté l'élection présidentielle en Argentine au premier tour face à Mauricio Macri, le président sortant.

Il n'y aura pas de second tour. Le candidat péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez a remporté dimanche l'élection présidentielle en Argentine au premier tour, devant le président sortant libéral Mauricio Macri, selon des résultats partiels. Avec près de 80% des bulletins dépouillés, M. Fernandez a obtenu 47,45% des voix, contre 41,11% pour M. Macri. Il devient le nouveau président de ce pays de 44 millions d'habitants.

Pour gagner dès le premier tour, M. Fernandez devait obtenir plus de 45% des voix, ou bien plus de 40% des voix avec un avantage de plus de 10 points sur le candidat arrivé en deuxième position. Selon le ministère de l'Intérieur, la participation au scrutin a été de plus de 80%. "C'est un grand jour pour l'Argentine", avait réagi, confiant, devant la presse M. Fernandez, dont la colistière est l'ex-présidente Cristina Kirchner (2007-2015), peu après la fermeture des bureaux de vote.