La Corée du Nord a démantelé son seul site d'essais nucléaires connu

Dans ce climat quelque peu orageux, il est encore difficile de savoir si le sommet très attendu entre Washington et Pyongyang, le 12 juin prochain, se tiendra bel et bien. Surtout que la ministre des affaires étrangères Nord-Coréenne a affirmé qu'elle recommanderait à M. Kim d'annuler le sommet si les Etats-Unis persistent "dans des actes illégaux et insultants". La semaine dernière déjà, le Nord avait menacé de ne pas participer, accusant les Etats-Unis de vouloir le forcer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. "Il est possible que ça ne marche pas pour le 12 juin", a reconnu mardi Donald Trump, évoquant, pour la première fois, un possible report.