Après 85 jours, l'administration Trump lui rend son bébé couvert de poux

Le récit d’Olivia Caceras vient s’ajouter aux 900 pages de témoignages de familles et d’enfants qui accompagnent la plainte déposée la semaine dernière par 18 États américains contre le président Trump et les agences fédérales afin que les enfants retrouvent leurs parents au plus vite. Face au tollé suscité par les images d’enfants en pleurs arrachés à leurs parents, le président a annulé cette mesure le 20 juin dernier. Il reste actuellement 1700 enfants détenus par l’administration américaine et qui doivent être rendus à leurs parents.