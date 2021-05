Arrestation spectaculaire d'un opposant : que cherche vraiment Loukachenko ?

Le régime a d'autres procédures. La répression des manifestations en 2020 a fait plusieurs morts, et si la police a tiré à balles réelles, c'est qu'elle a reçu l’autorisation. Il faut aussi rappeler que dans les années 2000, Loukachenko a fait physiquement liquider plusieurs opposants, sans s'embarrasser de procès. Ces personnes ont disparu, et n'ont jamais été retrouvées, on parlait même à l’époque d'un escadron de la mort. Éliminer l'opposition n'a rien de nouveau pour Loukachenko. Mais dans le passé, on pouvait compter sur les doigts ceux qui osaient s’élever contre lui. Maintenant, la contestation est beaucoup plus massive que dans le passé, et il applique ses méthodes cruelles même sur simples manifestants.

Roman Protassevitch, lui, a été recherché pendant deux ans, il avait émigré dès 2019 justement à cause des poursuites engagées contre lui. Il a aussi démissionné de son poste de rédacteur en chef du canal d'opposition Nexta. Au moment de son arrestation, il n’était plus qu’un simple blogueur. Lui appliquer la peine de mort sachant cela, pourrait vraiment générer un soulèvement populaire, qui bien sûr n’est pas dans l'intérêt du régime.

En même temps, les évènements s'accélèrent, et à chaque fois il y a une nouvelle aggravation de ce qu'on pouvait imaginer. Ce qui vient de se produire, le détournement d'un avion de ligne, était justement inimaginable. Et on ne sait pas quelle sera l’atmosphère au moment de son jugement. Mais si lui était condamné à mort, des dizaines d’opposants pourraient l'être à leur tour, comme le furent à l'époque stalinienne les "ennemis du peuple". Pour l’instant je n'y crois pas, mais pour un jeune homme de son âge, 15 ans de prison, c’est déjà énorme !