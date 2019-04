Arrestations de Julian Assange : que va-t-il se passer maintenant ?

Julian Assange, connu pour avoir divulgué, à de nombreuses reprises, des informations classées secret-défense, a été interpellé ce jeudi matin 11 avril 2019 par la police britannique. Il a vécu reclus depuis 2012 à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur à Londres. Dans son mandat d'extradition, le fondateur de Wikileaks est inculpé pour piratage informatique et non pour espionnage. Il encourt une peine maximale de cinq ans de prison.



