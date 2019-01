"Arrêtez de nous voler notre avenir" : en Belgique, les écoliers sèchent les cours pour le climat

Les classes se vident un peu plus chaque jeudi. Dans les cortèges, les élèves en colère utilisent leur jeune créativité pour trouver des slogans puissants. "Changer le système, pas le climat", peut-on lire en anglais, comme le montrent les photos des médias locaux et les réseaux sociaux. "Il n’y pas de plan-ète B", prévient une pancarte. Une autre : "Faites partie de la solution, pas de la pollution." Certains manifestants ont même écrit "1000 degrés seulement dans la soirée", en hommage au rappeur belge Roméo Elvis et sa chanson 1000°, qu’il chante avec l’artiste français Lomepal.





Car lui aussi a choisi de faire bouger les choses. Et ce notamment avec le hashtag #MaGourdeAMoi et une pétition en ligne. Lancée il y a près de deux semaines, elle appelle à supprimer les bouteilles en plastique… dans les écoles ! Et demande à ce que soit promue dans chaque établissement scolaire publique l’utilisation de la gourde. Avec quelques 28.000 signatures, elle a été relayée chez les jeunes. Dans leurs écoles, le message "achète toi une gourde !" ou "en panne pour le climat" s’affiche sur les distributeurs de boissons.