Arrêts maladie : comment les Pays-Bas les ont réduit

C'est une question de santé publique, mais aussi de finance publique. Dans notre pays, les arrêts de travail ont coûté sept milliards d'euros à la Sécurité sociale en 2018. Un rapport a été remis ce mercredi après-midi au Premier ministre. Il explore différentes pistes et pourrait s'inspirer du modèle néerlandais. Aux Pays-Bas, les congés maladie sont à la charge des patrons.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.