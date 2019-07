Assassinat d'un policier à Rome : autopsie d'un emballement généralisé anti-immigrés

"Ça aurait dû être le temps des condoléances et de la douleur. Ça aurait dû être un moment où le pays et les institutions se rassemblent autour de la famille et des collègues de Mario Cerciello Rega", regrette Giuditta Pini, une députée italienne du Parti démocrate. Au lieu de cela, le meurtre de ce gendarme italien a ravivé les tensions envers la communauté étrangère et notamment maghrébine en Italie. Retour sur ce fait divers polémique.





Dans la nuit de jeudi à vendredi, Mario Rega Cerciello, un gendarme de 35 ans qui revenait tout juste de son voyage de noces, a été tué de huit coups de couteau en tentant d'interpeller des hommes suspectés d'avoir volé un sac dans un quartier cossu proche du Vatican. Au petit matin, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini avait commenté la nouvelle en affirmant : "Les suspects (...) ne sont pas des italiens". "Comme c'est surprenant ! ", ajoutait le chef de la Ligue du Nord, parti d'extrême droite.





Les médias italiens relayaient dans le même temps que les présumés meurtriers étaient maghrébins. Sur Internet circulaient même des photos des présumés suspects. Selon Puntato, une application dédiée aux forces de police, trois d'entre eux étaient marocains, un quatrième algérien.