Assassinat de Jamal Khashoggi : le Saoudien arrêté à Roissy n'était pas le suspect recherché

"Les vérifications approfondies relatives à l'identité de cette personne", a ainsi développé Rémy Heitz, "ont permis d'établir que le mandat ne s'appliquait pas à elle". Un détail faisait tiquer depuis l'annonce de l'arrestation ce mardi : Khalid Al-Otaibi aurait été arrêté à Paris sous son vrai nom et muni de son propre passeport, alors qu'il lui était difficile d'ignorer qu'Istanbul était à sa recherche et avait émis un mandat d'arrêt international. Ce garde royal de 33 ans était présent au consulat saoudien d'Istanbul, lorsque Jamal Khashoggi y a disparu le 2 octobre 2018. Le journaliste, ancien proche du régime, en était devenu un adversaire farouche et vivait en exil à Washington. Il s'était rendu à une convocation du consulat d'Istanbul pour des questions administratives, en rapport avec son mariage prochain avec sa fiancée turque.

Si Khashoggi n'est jamais ressorti du bâtiment, et que son corps n'a jamais été retrouvé, de nombreux éléments laissent penser qu'il y a été assassiné par un commando envoyé par Riyad. C'est le prince héritier Mohammed Ben Salmane qui est généralement tenu pour être le commanditaire direct de cette opération. Un procès s'était tenu à Riyad en 2019, dans une grande opacité. Cinq hommes y avaient été condamnés à mort (peines commuées en vingt de prison quelques mois plus tard), tandis que trois autres avaient été relaxés, et trois autres condamnés à des peines de détention variées. Selon une source proche des services de sécurité saoudiens, interrogée par l'AFP, "le véritable Khalid Al-Otaibi et tous les accusés dans cette affaire sont emprisonnés au sein du royaume".