Assassinat du demi-frère de Kim Jong-Un : l'une des deux accusées libérée

Un rebondissement inattendu. Ce lundi, la justice malaisienne a libéré et renoncé à poursuivre Siti Aisyah pour meutre un an et demi après le début de son procès pour l'homicide du demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un. Elle était accusée, au côte de la Vietnamienne Doan Thi Huong, d'avoir tué Kim Jong-Nam en lui jetant au visage un agent neurotoxique considéré comme une arme de destruction massive, à l'aéroport de la capitale malaisienne Kuala Lumpur en février 2017.





"Je suis heureuse. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Je ne m'y attendais pas" a expliqué la jeune femme. Le procureur Muhammad Iskandar Ahmad avait requis l'abandon des poursuites contre la jeune femme sans motiver sa demande. La Haute cour de Shah Alam a approuvé ces réquisitions dans une décision qui a surpris les observateurs et a libéré l'accusée sans apporter plus d'explication.