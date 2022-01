Assaut du Capitole : le chef d'un groupe de l'extrême droite américaine arrêté

Stewart Rhodes, 56 ans, chef charismatique et fondateur des Oath Keepers, a été inculpé pour "sédition" pour son rôle dans l'attaque contre le Congrès. Il s'agit du chef d'inculpation le plus grave retenu à ce jour contre les participants à l'assaut, intervenu au moment où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden contre Donald Trump à la présidentielle.

En outre, neuf autres membres de cette organisation paramilitaire d'extrême droite avaient déjà été interpellés pour ce même chef d'accusation, et tous ont fait face à des poursuites pour "association de malfaiteurs" en vue de gêner un processus officiel ou de violences, ce qui impliquait un certain degré de coordination. L'accusation de "sédition", très rarement utilisée et passible de 20 ans de prison, va plus loin. Elle implique d'avoir comploté contre le gouvernement ou une de ses lois, une dimension beaucoup plus politique.