Assaut du Capitole : un rapport pointe les dysfonctionnements dans la police

"Où était la police ?", titrait le Washington Post au lendemain la tentative d’insurrection du Capitole par des partisans de Donald Trump, le 6 janvier dernier à Washington. L'assaut meurtrier, qui a coûté la vie à cinq personnes, dont un policier, aurait-il pu être évité ? C’est en en tout cas ce que laisse entendre un rapport accablant de l'inspecteur général interne de la police du Capitole, Michael Bolton.

Manque de préparation, d’anticipation, ou de volonté politique ? Le document de 104 pages, que le quotidien The New York Times et la chaîne de télévision CNN ont pu consulter, pointe un certain nombre de dysfonctionnements pour expliquer la faiblesse du dispositif de sécurité en place ce jour-là, et malgré des avertissements de la part des services de renseignement américains.