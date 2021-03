"Assez de violences, d'extrémismes, d'intolérances" : le pape François débute son voyage en Irak

Trois jours pour marquer l'Histoire : le pape François a débuté la première visite d'un souverain pontife sur le sol irakien, appelant à ce "que se taisent les armes" dans ce pays ravagé par les guerres et où les chrétiens continuent malgré tout de vivre, en dépit des persécutions passées et présentes. Une communauté à laquelle il a d'ailleurs rendu hommage au cours de sa première prise de parole à Bagdad.

En la cathédrale Notre-Dame du Secours perpétuel à Bagdad, visée en 2010 par la prise d'otages la plus sanglante contre des chrétiens d'Irak (53 morts), il a évoqué "nos frères et sœurs morts [...] dont la cause de béatification est en cours" car ils "ont payé le prix extrême de leur fidélité au Seigneur et à son Église".