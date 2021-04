Une policière arrêtée et inculpée après la mort d'un jeune homme noir près de Minneapolis

La famille de Daunte Wright a pris acte mercredi de la décision du procureur, mais a critiqué les justifications de la policière : "Une agente avec 26 ans d'expérience sait faire la différence entre un Taser et une arme à feu", a écrit leur avocat Ben Crump dans un communiqué. "On va continuer à se battre afin d'obtenir justice pour Daunte, sa famille et toutes les personnes de couleur marginalisées. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas obtenu de réelles réformes de la police et de la justice".

Soucieux d'éviter un nouvel embrasement à Minneapolis, où plusieurs commerces et un commissariat avaient brûlé fin mai après la mort de George Floyd, les autorités avaient décrété dès dimanche soir un couvre-feu et appelé des renforts de la garde nationale. Malgré ce dispositif, des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants ont eu lieu chaque nuit depuis dimanche. 78 personnes ont encore été interpellées mardi soir après un face-à-face tendu avec des policiers.