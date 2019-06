Un père frappe un requin à coups de poings pour sauver sa fille

La scène se déroule à Atlantic Beach, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Dimanche 2 juin dernier, alors qu’elle se baigne, Paige Winter est attaquée par un requin. Son père Charlie, ancien pompier et marines, vient à son secours, frappant le squale à cinq reprises jusqu’à ce qu’il lâche prise et libère sa fille, âgée de 17 ans, indique The Independant.





Toutefois, l’attaque n’a pas été sans séquelles pour la jeune femme, qui a dû se faire amputer de la jambe gauche. Elle pourrait aussi devoir subir une greffe de la main. "Je sais que j’ai un long chemin à parcourir pour me rétablir, ce qui comprend des opérations supplémentaires. Je continuerai à rester positive et à être reconnaissante que ce ne soit pas pire" a déclaré Paige.