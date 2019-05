Japon : un homme attaque des écolières au couteau, au moins deux morts et 16 blessés

Le Premier ministre nippon, Shinzō Abe, a dénoncé un "cas vraiment atroce". "Je ressens une grande colère. Je présente mes sincères condoléances aux victimes et espère que les blessés vont se rétablir rapidement" a déclaré le chef du gouvernement dans une réaction télévisée. En visite d'Etat au Japon, le président américain Donald Trump a témoigné de son soutien : "Tous les Américains sont au côté du peuple japonais et pleurent pour les victimes et leurs familles." "Au nom de la Première Dame et de moi-même, je veux prendre un moment pour leur adresser nos prières et notre sympathie" a-t-il ajouté, peu avant de décoller pour Washington.





Si les tueries de ce genre sont très rares au Japon, la législation sur les armes étant très stricte et le taux de criminalité relativement faible, des attaques isolées viennent occasionnellement semer la panique sur l'archipel. En juillet 2016, un homme avait tué à l'arme blanche 19 personnes dans un centre pour handicapés mentaux non loin de Tokyo, la pire tuerie du pays depuis 1938.