Attaque à la voiture-bélier de Toronto : huit des dix victimes sont des femmes

Dix morts et seize blessés. Dix morts parmi lesquels huit femmes. C'est le terrible bilan de l'attaque de Toronto, survenue en début de semaine. Rapidement, la police de la ville avait souligné que l'homme avait visé principalement des femmes. Les victimes étaient âgées de 22 à 94 ans et deux d'entre elles d'origine Coréenne et Jordanienne.