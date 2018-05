Attaque au couteau à Paris : Daech et la Tchétchénie, des liens de plus en plus forts

Début 2015, au moins huit Tchétchènes ont aussi été arrêtés avant la marche républicaine du 11 janvier, soupçonnés de vouloir commettre un attentat dans la foule. Et un mois plus tard, ce sont six hommes originaires de Tchétchénie, deux possédant la nationalité française et quatre réfugiés politiques, qui ont été mis en examen et arrêtés, à Paris et Toulouse, dans le cadre d’une enquête sur une filière d'envoi de djihadistes en Syrie. Ce que l’on nomme aujourd’hui les "filières tchétchènes". A la fin de l'année, un Tchétchène avait aussi été arrêté à Tours pour un projet d'attentat.