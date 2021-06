Attaque au couteau à Wurzbourg : le motif islamiste "probable", selon les enquêteurs

Pour les enquêteurs, le motif islamiste de l'attaque au couteau de vendredi à Wurtzbourg, en Allemagne, est "probable". "L'Office central bavarois pour l'extrémisme et le terrorisme a pris en charge l'enquête car un motif islamiste est probable", ont déclaré dans un communiqué conjoint le parquet du Land de Bavière et le service régional de police criminelle. "Cette thèse est actuellement étayée par les deux cris d''Allah Akbar' (Allah est grand) entendus par des témoins lors de l'exécution du crime et par une référence au 'djihad'" faite par le suspect, un Somalien de 24 ans, lors de son hospitalisation dans une clinique de Wurtzbourg après son arrestation.

Vendredi, l'homme, pieds nus et armé d'un long couteau de cuisine, avait attaqué successivement dix personnes, les touchant pour certaines à la tête et au cou, dans un grand magasin de Wurtzbourg en fin d'après-midi. Trois femmes avaient été tuées et six autres personnes, dont un enfant, grièvement blessées. Elles sont désormais hors de danger. Une septième victime a été légèrement blessée. L'agresseur, qui était arrivé en 2015 dans cette ville de Bavière de 130.000 habitants, a été interpellé après que la police lui a tiré une balle dans une jambe pour le maitriser.

Suite à l'attaque, les autorités locales avaient évoqué la possibilité d'un coup de folie lié à l'état psychiatrique du Somalien, qui avait récemment été interné de force dans un hôpital psychiatrique, sans exclure dans le même temps une motivation islamiste.