Attaque au couteau à Londres : que sait-on sur l'assaillant, déjà condamné pour terrorisme ?

D'après Press Association, il avait été condamné à 16 ans de prison pour son appartenance à un groupe qui planifiait de commettre un attentat à la bombe à la Bourse de Londres, le London Stock Exchange, et qui avait pour but d'établir un camp d'entraînement terroriste au Pakistan. Selon la police, l'homme avait participé, ce vendredi 29 novembre, à une conférence organisée dans le Fishmonger's Hall, un bâtiment à l'extrémité nord du London Bridge à l'intérieur duquel l'attaque a commencé. "Le tueur aurait assisté à la séance du matin et participé à divers ateliers au cours desquels il a décrit ses expériences en tant que prisonnier avant de lancer son attaque meurtrière sans prévenir juste avant 14 heures", rapporte The Telegraph.