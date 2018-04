Attaque au couteau en Chine : 7 collégiens tués et 12 autres blessés

Les attaques au couteau ne sont malheureusement pas rares dans le pays.





En février dernier, un homme avait usé du même procédé dans un centre commercial de Pékin. Il avait poignardé à mort une femme et blessé 123 personnes.





En 2017, on avait comptabilisé deux attaques de ce type. Un homme armé d'un couteau de cuisine avait tué deux personnes et blessé neuf autres dans un supermarché de Shenzen, dans le sud du pays. Un peu plus tôt cette même année, c'est également avec un couteau de cuisine qu'un homme avait blessé 11 enfants dans une école maternelle de la région autonome de Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine.





Enfin en 2014, un groupe d'hommes armés avait attaqué des passants dans la gare de Kunming, la capitale de la province du Yunnan, dans le sud-est du pays. Trente-trois personnes étaient mortes et 130 autres blessées. Quatre assaillants avaient été tués. Les autorités avaient alors reconnu qu'il s'agissait d'une attaque terroriste commise par des extrémistes de la communauté musulmane Uighur. En 2015, une femme avait été condamné à vie et trois hommes à la peine de mort dans cette affaire. Les trois condamnés à mort avaient été reconnus coupables d'avoir entraînés des terroristes en vue de commettre un attentat.