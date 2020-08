Attaque au Niger : la cérémonie d'hommage national organisée à 16h à Orly

Le Premier ministre Jean Castex présidera vendredi au Pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly une cérémonie nationale d'hommage aux six humanitaires français tués dimanche au Niger. Elle se tiendra à 16 heures en présence des familles à l'occasion du rapatriement des corps de ces six Français qui travaillaient pour l'ONG Acted et qui ont été tués avec leur chauffeur et leur guide nigériens par des hommes armés lors d'une excursion dans la réserve de girafes de Kouré, à 60 km au sud-est de la capitale Niamey.

Jean Castex, qui doit faire une déclaration à l'issue de ses échanges, en privé, avec les proches, sera accompagné du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, ainsi que du secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne.

Les familles récupéreront leurs enfants après la manifestation officielle pour vivre leur deuil dans l’intimité. Acted organisera également une cérémonie à Niamey pour les deux Nigériens tués lors de l'attaque.