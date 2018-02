Attaque d'un drone, F16 abattu, menaces de représailles... que se passe-t-il entre Israël et l'Iran en Syrie ?

Alliée du régime syrien qu'elle aide militairement, la Russie a appelé samedi toutes les parties à la "retenue" et considéré comme "absolument inacceptable" de mettre en danger la vie de soldats russes présents en Syrie.





Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël tente coûte que coûte à ne pas être aspiré dans le conflit tout en frappant ponctuellement des positions militaires du régime syrien ou des convois d'armes à destination du Hezbollah, autre soutien de Bachar al-Assad et allié de l'Iran. Israël et la Syrie restent officiellement en état de guerre. Les relations sont d'autant plus tendues que trois ennemis d'Israël opèrent sur le théâtre syrien: le régime lui-même, le Hezbollah et l'Iran.

Ces derniers mois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a cessé de mettre en garde contre l'expansion de l'Iran dans la région, et de prévenir qu'Israël ne permettrait pas que sa présence en Syrie menace ses intérêts. En janvier à Moscou, il a souligné devant Vladimir Poutine le "danger" de voir l'Iran prendre pied militairement en Syrie. Mardi dernier, il a répété ses mises en garde. "Nous sommes pour la paix, mais nous sommes prêts à tous les scénarios et nous ne conseillons à personne de nous chercher".